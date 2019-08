A Castellana la VI^ edizione del San Leo Music Fest, musica, spettacolo, arte, cultura ed enogastronomia

Mirko Signorile, Raffaele Casarano e Renzo Rubino e i talenti del Siena Jazz Summer Excellence guidati da Achille Succi: presentata la line up della sesta edizione del San Leo Music Fest, programma di eventi musicali ideato e organizzato da Officina Musicale, patrocinato e finanziato dal Comune di Castellana Grotte, con il patrocinio di Regione Puglia - assessorato all’Industria Turistica e Culturale, di Città Metropolitana di Bari e di Associazione Nazionale Città dell’Olio, in collaborazione con Dionisio Beatrice creative Designer, An.Min - Antonello Minoia e Associazione 1171 l’Origine e con le partnership di Accademia Siena Jazz, Bed&Rec, Auand e Casa Musicale Luisi.

Da venerdì 23 a domenica 25 agosto, musica, spettacolo, arte, cultura ed enogastronomia in largo San Leone Magno a Castellana Grotte per un’edizione tutta dedicata alla Puglia, alle sue evidenze artistiche e alle sue eccellenze.

Si comincia venerdì 23 agosto con Mirko Signorile e il suo “Trio Tip”. Il pianista pugliese, qui accompagnato dal contrabbassista Francesco Ponticelli e da Enrico Morello alla batteria, presenta a Castellana un nuovo progetto che è la colorata mappa di un viaggio, un collage emotivo con un tocco espressionista, dal gusto melodico e minimal, messo in luce già nei lavori precedenti, su linee naif e stranianti. Un viaggio meditabondo e danzante per la Puglia.

Sabato 24 agosto Raffaele Casarano, sassofonista leccese, e Renzo Rubino, cantautore tarantino, presentano “Omaggio a Lucio Dalla”, un nuovo progetto artistico che nasce dalla meraviglia del caos immaginifico dell’immenso Lucio Dalla, dal suo immenso patrimonio umano e artistico, dalla voglia di fare ordine, rimodulare, riscoprire tutto ciò che è sfuggito. Voci e note, storie e sogni del cantautore bolognese scomparso ormai 7 anni fa e il cui ricordo continua ad accarezzare i pensieri di tanti.

Domenica 25 agosto chiusura con Siena Jazz Summer Excellence. A guidare i talenti dell’Accademia Siena Jazz nel 2019 ci sarà Achille Succi, saxofonista, clarinettista e compositore jazz che ha collaborato con numerosi artisti italiani e stranieri, che ha recentemente pubblicato “Bach in Black”, un lavoro di ricerca su Bach e l’improvvisazione in duo con il sassofonista Mario Marzi, e che è particolarmente attivo fin dal 2006 nel campo dell’alta formazione musicale (oggi al Conservatorio di Pesaro, dal 2012 docente alla Siena Jazz University). Sul palco di Castellana suoneranno Michelangelo Scandroglio, 23 anni di Grosseto al contrabbasso, Gabriel Marciano, 21 anni di Cava dei Tirreni (Sa) al sax, Mattia Galeotti, 24 anni di Firenze alla batteria, e Jacopo Fagioli, 22 anni di Poggio a Caiano (Po) alla tromba. Selezionati nei giorni scorsi tra oltre cento ragazzi iscritti ai seminari estivi a Siena e ascoltati durante le lezioni e le esibizioni live, i talenti del San Leo saranno impegnati, nei giorni precedenti al festival, in un percorso artistico e formativo presso gli studi di Officina Musicale.

La line up del palco principale del San Leo Music Fest 2019 si completa, anche per questa sesta edizione, con le serate in largo Bari al San Leo Music Garden (sempre da venerdì 23 a domenica 25 agosto): food, beverage e allestimenti a cura dell’associazione 1171 l’Origine con la partecipazione di alcune delle eccellenze gastronomiche del territorio dalle ore 20,00 e jam session dalle ore 23,30.

Il San Leo Music Fest 2019 è realizzato con il contributo di Dico Castellana Grotte, Sabatelli Gastronomia, Resaplast e Trulli e Dimore.

Inizio dei concerti, come sempre, previsto per le ore 21 (ingresso gratuito).

Maggiori informazioni sul sito www.officinamusicale.net, sulle pagine facebook Officina Musicale e San Leo Music Fest e sul profilo instagram officina.musicale.