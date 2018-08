Notte di San Lorenzo a Pane e Pomodoro, tre 'concerti silenziosi' per la Festa del Mare

Stelle cadenti e cuffie fluorescenti che sembrano lucciole, tre musicisti e i loro strumenti silenziosi. La Notte di San Lorenzo, a Bari, avrà i colori e suoni dell’esperienza multisensoriale del Triplo «Silent-WiFi Concert», evento con Kekko Fornarelli, Alessio Bertallot e Andrea Vizzini che, venerdì 10 agosto, alle ore 21, aprirà a Pane e Pomodoro la «Festa del Mare», due settimane di musica live, performance, esposizioni di dischi in vinile, dj set, teatro, danza e arte di strada promosse dalla Regione Puglia in collaborazione con Puglia Promozione e organizzata dal Teatro Pubblico Pugliese con la supervisione artistica del Comune di Bari.

L’ingresso è gratuito, ma essendo disponibile un numero limitato di cuffie, è richiesta la prenotazione via email a info@eskapemusic.com oppure al numero 393.8487194 indicando nome e cognome. Le cuffie WiFi saranno disponibili a partire dalle ore 19.30. Per ritirarla è necessario consegnare un documento d’identità valido.

Dunque, per l’avvio della «Festa del Mare», Pane e Pomodoro si fa teatro di tre “concerti silenziosi” da ascoltare insieme, oppure separatamente, indossando una delle 1500 speciali cuffie WiFi che si illumineranno a seconda della scelta effettuata, per uno spettacolo di luci, suoni ed emozioni davvero unico. Realizzato in collaborazione con Yamaha e Silent System, il triplo concerto sarà udibile entro un raggio di 500 metri e il pubblico potrà ascoltare, muovendosi liberamente, il progetto crossover-electro «Shine» del barese Kekko Fornarelli, oppure immergersi nelle sonorità del VJ Alessio Bertallot o, ancora, farsi catturare dalle suggestioni classiche di Andrea Vizzini. Ma agendo sul selezionatore, potrà anche mescolare le tre performance in contemporanea.

L’appuntamento con il Triplo Concerto a Pane e Pomodoro sarà preceduto, sulla Terrazza del Fortino Sant’Antonio (ore 19), dall’apertura del Bari Vinyl Connection, esposizione di dischi a cura di Summit Club Bari che ogni sera, sino alle 2 di notte, sarà accompagnata da dj set e selezioni musicali rigorosamente in vinile. Venerdì 10 agosto si parte con Interstellare a cura di Tomy.

E musica è prevista anche in piazzetta Paisiello, a San Girolamo, dove dalle 20.30 si succederanno i live di Baila e Condotto 7, rispettivamente tribute band di Zucchero e Ligabue.

La «Festa del Mare» andrà avanti tutti i giorni, sino al 24 agosto, e animerà Bari con un’offerta di spettacolo comprendente quasi quaranta appuntamenti, dislocati da nord a sud della città, da Santo Spirito a Torre a Mare, e toccherà spiagge, località balneari e luoghi del centro storico tra i più amati e frequentati dai baresi, che ogni sera avranno l’opportunità di trovare occasioni di svago e intrattenimento pensate anche per le tante presenze turistiche.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero

Per informazioni www.festadelmarebari.it

Media Partner Radionorba.