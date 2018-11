San martino 2018 a Masseria Spina

Lo staff de "Le Cucine di Masseria Spina" vi invita l'11 Novembre per trascorrere insieme il pranzo di San Martino, ospiti nell'ala seicentesca della masseria.

Per iniziare la giornata proponiamo per le ore 11:30 un tour guidato del Parco Rurale, disponibile su prenotazione.



Alle ore 12:30 aperitivo con benvenuto dello chef e flûte di Prosit Rosé delle Cantine.



-MENÙ-

Antipasti della masseria

Sformatino di zucca e castagne

Polpettine Di carne

Brascioletta pugliese

Trippa in umido



Primo Piatto

Gnocchetti funghi cardoncelli e speck croccante



Secondo piatto

Pecora in pignata



Dolce

Tortino di ricotta e cioccolato



Castagne e mandarini



Vino novello, acqua, caffè e amaro



Ulteriori disponibilità dalla nostra carta vini



Prezzo adulto €35

Menù baby €25 (fino a 12 anni)



Possibilità menù vegetariani -su richiesta-



- EXTRA -

€5 tour guidato del Parco Rurale (gratuito fino a 12 anni)



- INFO -

334 9127349 - 080 802141 - 080 80 2396

MAIL: info@masseriaspina.it



Il Parco dispone di spazi al coperto e ampio parcheggio.



- COME RAGGIUNGERCI -

Dalla Strada Statale 16 uscita Monopoli Nord

Proseguire in direzione Monopoli per circa 1 km

