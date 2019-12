Bari aspetta il giorno di San Nicola, luci e immagini nel segno del Santo illuminano la facciata della Basilica

La Basilica indossa una 'veste' speciale per prepararsi alla festa di San Nicola. Saranno accese per la prima volta questo pomeriggio, alle 17, le proiezioni architetturali e natalizia sulla facciata principale della chiesa. Un videomapping dedicato ai miracoli del Santo di Myra, che trasformerà la Basilica in un particolare particolare 'palcoscenico' di luci e immagini: fino al 6 gennaio 2020 sono previste tre proiezioni giornaliere, alle ore 17.00; 21.00 (19.45 giorni festivi), 22.00.

Grazie alla generosa collaborazione di enti, aziende, associazioni locali, gruppi di amici e devoti del Santo, il progetto è stato promosso e realizzato dal Comitato "San Nicola". Per la realizzazione di questo singolare progetto che creerà un'atmosfera mistica e magica allo stesso tempo, hanno collaborato: Antonio Minelli, direzione artistica; Arkistudio, realizzazione grafica; Compagnia Formediterre, voci narranti; International Sound srl di Conversano, produzione. È prevista la partecipazione di Milizia Sancti Nicolai e de I Marinai della Traslazione. Una composizione musicale molto conosciuta e amata dai Baresi, composta dal noto musicista don Cesare Franco (1885-1944), recita: "Salve, o Nicola fulgido nostro presidio e vanto, Bari per te s'illumina di nuova luce e incanto, e ti proclama, supplice, celeste Protettor". "Illuminare Bari di nuova luce e incanto" è il titolo scelto dal Comitato "San Nicola" per questa iniziativa "che - spiegano gli organizzatori - oltre ad esaltare uno dei monumenti religiosi e architettonici più prestigiosi dell'area mediterranea, vuole "illuminare" le menti e "riscaldare" i cuori soprattutto dei più piccoli e dei giovani, nelle cui mani è riposto il futuro di una Città che non può crescere e migliorare senza riferirsi a San Nicola".

Di seguito il programma completo delle iniziative promosse in occasione di San Nicola e per le festività natalizie:

Martedì 3 dicembre 2019: Inaugurazione delle luninarie natalizie

- ore 17.30, Piazza San Nicola: Inaugurazione delie proiezioni architetturali e natalizie sulla facciata principale della Basilica. Direzione artistica Antonio Minelli. Realizzazione grafica Arkistudio. Pro­duzione International Sound srl Conversano. Voci narranti Compagnia Formediterre. Con la partecipazione di Milizia Sancti Nicolai e i Marinai della Traslazione



3/4/5 dicembre 2019: Triduo in onore di San Nicola

- ore 18.30, Basilica San Nicola: Concelebrazione Eucaristica presieduta da un Padre Domenicano della Basilica

Giovedì 5 dicembre 2019: Aspettando San Nicola

- ore 17.00-20.00, Piazza San Nicola. Fondazione Myrabilia: "Aspettando San Nicola" (6a edizione), i bambini disegnano con candeline un'immagine del Santo realizzata dall'illustratrice estone Viive Noor.

Venerdì 6 dicembre 2019: Solennità liturgica di San Nicola

- ore 4.00: Apertura della Basilica

- ore 4.30, Molo Sant'Antonio: Lancio di Diane della Ditta Firelight di Giuseppe Roberto di Valenzano

- ore 5.00, Basìlica San Nicola: Santa Messa presieduta da fr. Giovanni Distante OP, Rettore

- ore 5.45, Piazza San Nicola: Arrivo della "Fiaccolata di San Nicola" (27a edizione)

- ore 6.00-13.00, Basilica San Nicola: Santa Messa ogni ora

- ore 18.00, Basilica San Nicola: Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da S. Ecc. Rev.ma Mons. Francesco Cacucci, Arcivescovo dì Bari-Bitonto e Delegato Pontificio per la Basilica. Al termine: donazione dei Maritaggi; consegna delle chiavi della Città a San Nicola da parte del Dott Antonio Decaro, Sindaco di Bari; processione con la Statua del Santo per le vie della Città Vecchia (Itinerario della processione: Basilica San Nicola - Piazzetta 62 Marinai - Strada Santa Scolastica

- Via Venezia [fino al civico 13; inversione] - Strada Santa Scolastica - Strada Annunziata - Piazza Santa Maria - Strada Martinez - Piazzetta 62 Marinai - Piazza San Nicola - Basilica San Nicola

- ore 20.30, Piazza del Ferrarese: Accensione dell'albero di Natale allestito da Amgas

- ore 20.40, Molo Sant'Antonio: Spettacolo Pirotecnico della Ditta Firelight di Giuseppe Roberto di Valenzano.