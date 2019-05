San Nicola si sposta in periferia: 4 giorni di festa nella Parrocchia di Catino

Il corteo storico, la processione per le vie del quartiere, le cerimonie religiose. Tutto come in centro città, ma "delocalizzato" in periferia.

Dal 23 al 26 maggio torna nel quartiere Catino di Bari la festa religiosa e la sagra organizzata dalla Parrocchia di San Nicola, che porterà nel quartiere le luci, i colori e la solennità delle celebrazioni dedicate al Vescovo di Myra, a cui è intitolata la chiesa del quartiere Catino.

Giovedì 23 maggio alle 16.30 la statua di San Nicola verrà portata in processione dalla chiesa di Catino, passando per il lungomare, alla parrocchia dello Spirito Santo a Santo Spirito.

Venerdì 24 maggio alle 17.30 la statua del Santo rientrerà in chiesa a Catino in processione. Alle ore 20:00 appuntamento con il Corteo Storico della Caravella, che torna a tenersi dopo sei anni di stop. Più di duecento i figuranti scelti tra gli abitanti del quartiere, che riproporranno i quadri relativi alla tradizione di San Nicola.

Sabato 25 maggio alle 19:00 la Santa Messa nella parrocchia di San Nicola, poi alle 20.30 lo Spettacolo in piazza di Renato Ciardo "Solo Solo" in piazza Mariano Magrassi, di fronte alla chiesa. Di seguito la Sagra delle frittelle e delle crepes.

Domenica 26 maggio infine, alle 19:00, la Santa Messa officiata da Sua Eccellenza Monsignor Nicola Girasoli, Nunzio Apostolico in Perù, mentre alle ore 20:00 l'immagine del Santo sfilerà in processione per le vie del quartiere.

Alle 23 l'estrazione della lotteria e i fuochi pirotecnici.