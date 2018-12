San Silvestro con Gianni Ciardo

Gianni Ciardo: una vera star nel firmamento del cabaret made in Puglia! L'artista di origine Barese, sarà protagonista del veglione, accompagnandoci alla mezzanotte tra canzoni e racconti divertenti, in uno show caratterizzato dalla sua inconfondibile verve cabarettistica. Tra due accenti di chitarra e battute tanto improbabili quanto divertenti, il nostro MENU' ESCLUSIVO (a cura dello Chef Luigi Lacerignola) ci accompagnerà verso la fine dell'anno, regalandoci sorrisi e soddisfazione!

Dopo la mezzanotte il nostro esclusivo DjSet ci farà ballare fino al mattino!



Per informazioni e prenotazioni, telefonare al 3288494913.