San Valentino di classe: Assiduo & lovers

La giusta colonna sonora del tuo San Valentino: Ugo Custodero e Marinella Napoli suonano e cantano LIVE al ritmo dei vostri battiti.

Tutto in una sera, vissuta come meritate e gustata con i piatti della cucina di PanaceaEestensione di sapore!

Prenota allo 0808806355, omaggio floreale incluso per tutte le coppie.



Menù completo a 35 euro a persona!



#panacea #estensionedisapore #modugno #sanvalentino