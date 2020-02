San Valentino sotto le stelle, il Planetario degli innamorati

Di scena venerdì 14 febbraio alle 21 presso il Planetario di Bari, una visione speciale di Perseo e Andromeda a cura di Gianluigi Belsito e Pierluigi Catizone, un appuntamento ormai fisso con gli innamorati, una storia d’amore sotto le stelle che attinge al mito greco. Perseo è un eroe, figlio nientemeno che di Zeus e Danae, che fu sedotta sotto forma di pioggia d’oro. Andromeda è la figlia di un re, condannata al suo destino da una terribile sentenza degli dei. Perseo e Andromeda sono un mito, uno dei più famosi dell’antichità classica. E Perseo e Andromeda sono anche due costellazioni, tra le quarantotto che derivano direttamente dal mondo greco. In quella di Perseo, in particolare, ha sede l’annuale sciame meteoritico visibile soprattutto durante la Notte di San Lorenzo ad agosto, le cosiddette stelle cadenti denominate Perseidi. Ci sono tutti gli ingredienti per uno spettacolo di Teatro-Scienza, dove le vicende dei protagonisti, tra prova d’attore e videoproiezioni tridimensionali, si fondono con la didattica dell’astronomia.



Prenotazione obbligatoria:

bariplanetario@gmail.com

Infotel 3934356956

Ticket € 7,00