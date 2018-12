Una mano felice in biblioteca, incontro con Alessandro Sanna

Domenica 9 dicembre la Biblioteca dei Ragazzi[e] del Comune di Bari festeggia il suo sesto anno di vita. Promossa e sostenuta dall’assessorato al Welfare e affidata alla gestione della cooperativa sociale Progetto Città, la Biblioteca interna al parco 2 Giugno celebrerà l’anniversario con un evento speciale che vedrà protagonista il noto illustratore per l’infanzia Alessandro Sanna, a partire dalle ore 11.30.

Alessandro Sanna, che ha realizzato decine di libri pubblicati e tradotti in tutto il mondo, collabora con Vanity Fair, The New York Times Book Review e The New Yorker e per tre volte ha vinto il premio Andersen per la sezione “il miglior libro fatto ad arte”, per l’occasione proporrà ai piccoli e grandi ospiti della struttura comunale un suo originale “live painting”, accompagnato dalle note della violinista Graziana Aceto dell’orchestra Music Hub di Bari.

La Biblioteca dei Ragazzi[e] ha 11.600 tesserati, conta un patrimonio librario di oltre 11.000 volumi, effettua oltre 5000 prestiti annui e registra una media di circa 14.000 presenze all’anno. Importante il suo ruolo nell’ambito della rete cittadina #BariSocialBook, che raccoglie oltre 80 enti pubblici e privati impegnati nel promuovere il libro e la lettura come azione di inclusione sociale e crescita di comunità. La Biblioteca dei Ragazzi[e] aderisce all’AIB - Associazione italiana biblioteche Puglia e a IBBY- International board on book for young people Italia ed è presidio per l'area metropolitana di Bari del Progetto Nati per Leggere Puglia: ogni mese organizza e realizza letture animate dedicate ai più piccoli, visite guidate, percorsi di lettura e laboratori per le scuole primarie e secondarie, mostre, reading e presentazione di libri con autori/trici e illustratori/trici, incontri e seminari di formazione per bibliotecari, operatori socio-culturali, insegnanti, genitori.