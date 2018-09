L'assessore alle politiche giovanili Novielli Francesco, grazie al Patrocinio del Comune di Sannicandro di Bari, é lieto di presentare il Sannicandro Rock Festival 2018.

Organizzato in collaborazione con Argo e Centro d'Incontro Musicale, Giovedì 6 Settembre 2018 si terrà presso il Parco Toronto, a Sannicandro di Bari, la sesta edizione del Festival.

I gruppi che si esibiranno saranno: Tears of Sirens, The empty room e Obscure Paths, accompagnati dal dj set di Jonatan Coe e Davide Lomaglio.



INGRESSO GRATUITO



