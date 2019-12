San Nicolaiv, 'San Nicola come non l'avete mai visto'

Radio PoPizz presenta SanNicolaiv, San Nicola come non l’avete mai visto!

Dal 06 al 09 dicembre sullo schermo della sala centrale del Museo Civico di Bari e dall'imbrunire in poi, sulla facciata di un palazzo in via Colaguagnano, verranno proiettati a ciclo continuo, documentari mai visti prima:



San Nicola Morphing, viaggi attraverso l'iconografia con la ricostruzione scientifica del volto di San Nicola



Intervista a San Nicola – un divertente dialogo fra Gianni Ciardo e San Nicola (interpretato dall'attore Franco Blasi)



Documentario della BBC sulla ricostruzione del volto del Santo con l'intervento del Prof. Franco Introna e tanti altri



Video - mostra collettiva di fotografi baresi che hanno documentato il culto di San Nicola negli anni



Foto di San Nicola nel mondo – Video mostra curata da Nicola Amato e Nino Lavermicocca



Video Sanda Necole dell'Associazione Culturale Terrae con Voce di Rocco Chiummarulo e regia di Nicola Amato



San Nicola di Mira, i luoghi visitati dai 62 marinai nel 1087



ad arricchire l’offerta totalmente gratuita, nata dalla volontà di Lorenzo Belviso - Editore di Radio PoPizz, la preziosa collaborazione di Nicola Amato e la disponibilità del Museo Civico sono previsti due concerti:

Quello inaugurale, alle 18.00 del 6 Dicembre, con la musica dei “Barincanto” che proporranno un repertorio di brani popolari legati al culto di San Nicola, oltre ai classici della tradizione Barese.



Domenica 8 Dicembre dalle 18.30 il fantastico concerto di Natale del coro tutto al femminile “Epiphonus” diretto dal Maestro Antonio Di Maso.



Anche i concerti sono ad ingresso libero sino ad esaurimento posti.

Gallery