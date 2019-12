"Santa Subito" il docufilm di Francesco Piva su Santa Scorsese, in anteprima a Monopoli per "Aspettando il Sudestival"

“Santa Subito”, il documentario di Alessandro Piva premiato alla 14/ma Festa del Cinema di Roma, nelle sale italiane da lunedì 9 dicembre, sarà presentato in anteprima a Monopoli, in collaborazione con il Cinema Vittoria, domenica 8 dicembre, ore 20.00, in occasione di “Aspettando il SUDESTIVAL” la rassegna organizzata da Michele Suma, direttore del festival che inaugurerà la sua 21/ma edizione il 10 gennaio 2020.

In occasione della proiezione interverranno in sala: Alessandro Piva, regista, Ilaria Morga, Assessore ai Servizi Sociali di Monopoli, Don Peppino Cito, Parroco della Basilica Concattedrale di Monopoli, Walter Lomagno, Dirigente Commissariato di Polizia di Monopoli, Daniela Salzedo, Presidente Circolo Acli “S. Anna” di Monopoli, Rita Sarinelli, Presidente Associazione Progetto Donna, Michele Suma, direttore artistico di SUDESTIVAL.

Prodotto da Apulia Film Commission - Fondazione Con Il Sud e Seminal Film, l’opera racconta la storia di Santa Scorese, giovane attivista cattolica barese uccisa da uno stalker psicopatico all'età di 23 anni. Dopo aver subito per un lungo periodo un corteggiamento serrato e non ricambiato, la ragazza viene continuamente oppressa dall'uomo, ossessionato da lei. La sera del 15 marzo 1991, il suo persecutore la attende sotto casa e le infligge 14 coltellate mortali. Santa muore in un'epoca in cui lo stalking viene ignorato e non considerato un reato. La ragazza, credente fervente, per un lungo periodo ha subito le pressioni del suo aguzzino, convinto che neanche Dio avrebbe potuto averla, se non l'avesse avuta lui. E così è stato. Santa è morta senza mai rinunciare alla sua fede e alla sua spiritualità, perdonando sul letto di morte il suo aggressore.

Nella pellicola Piva ripercorre la giovinezza di Santa Scorese attraverso il diario a cui affidava i suoi pensieri e le testimonianze dei familiari e degli amici.