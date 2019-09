I 'Santamuerte' in concerto all'Officina degli Esordi

Grande festa per il release del nuovo disco dei Santamuerte in programma il 4 ottobre alle ore 21.30 all'Officina degli Esordi. Il concerto sarà accompagnato dal Iive painting di Maurizio Lacavalla.



“KonoKono” è il secondo full lenght dei Santamuerte prodotto da Godown Records e MiaCameretta Records, registrato e mixato tra l’1 e il 7 Ottobre 2018 al VDSS Recording Studio da Filippo Strang. Un disco parecchio più potente dei precedenti, un ottimo compromesso tra revival anni ’60 e riffoni distorti anni ’90. Una robusta dose di garage-rock che racconta gioie e dolori dell’amore, tra ballate romantiche ed appassionate, e avventure pericolose, elettriche e veloci.

Le ispirazioni sono molte ed eterogenee: Velvet Underground, Jay Reatard, Count Five, Abelardo Carbono, Los Indios Tabajaras, Allah Las, Oh Sees, Sister Rosetta Tharpe, Black Lips e tanti altri. Tutte le grafiche sono state ideate e progettate da Luca Tanzini, con la preziosa collaborazione di Bob Cillo.



Ingresso libero.