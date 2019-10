Progetti Erasmus + e fascicolo digitale: il Santarella guarda al futuro

Venerdì 4 ottobre 2019, presso la sede di via Rocca 9/a in Bari, l’IPSIA Santarella organizza un Convegno dal titolo “Formazione e Innovazione Didattica – Il Fascicolo Digitale” dalle ore 9.00 alle ore 18.00. E’ prevista inoltre una Conferenza Stampa per presentare i Progetti Erasmus + che l’Istituto attuerà come scuola capofila.

Il progetto VET Mobility 4.0 European Smart Factories, che porterà studenti e docenti in Inghilterra, Spagna, Germania e Bulgaria, prevede la partecipazione dell’ITT Panetti Pitagora di Bari, dell’IIS Da Vinci Agherbino di Putignano, del Politecnico di Bari, della Regione Puglia, di Confindustria Bari e Bat, del CNA Bari, di Manpower Bari e dell’Umbria training Center.

Il progetto M.O.R.E. , che porterà gli studenti a svolgere attività di A.S.L. in Gran Bretagna, Irlanda e Belgio, prevede la partecipazione dell’IPSIA Archimede di Barletta, dell’ IISS De Pace di Lecce e dell’ IISS-IPSSEOA-IPSS De Lilla di Polignano, della Città Metropolitana di Bari e di Formamentis Group.

Entrambi i progetti, coinvolgendo anche studenti DSA e diversamente abili, mirano a promuovere sul territorio regionale la mobilità transazionale come opportunità per le giovani generazioni di acquisire competenze professionali e trasversali che inciderebbero sulla loro capacità occupazionale. In questo contesto, il DS dell’IPSIA Santarella, Prof. Stefano Marrone, promuove il FASCICOLO DIGITALE quale strumento attraverso il quale gli studenti possano mettere in evidenza le competenze trasversali acquisite. Alla conferenza prenderà parte l’avv. LA SCALA, impegnato con l’associazione Gens Nova a mantenere accesi i riflettori sul fenomeno del bullismo, che potrebbe verificarsi non solo sul territorio italiano ma anche su quello europeo.