"Sante donne": un percorso iconografico raccontato attraverso le opere in collezione permanente alla Pinacoteca di Bari

Giovedì 8 marzo 2018, ore 17:30, in occasione della Giornata internazionale della donna, si terrà presso la sala conferenze una conversazione di Clara Gelao, direttrice della Pinacoteca, sul tema delle Sante donne: un percorso iconografico raccontato attraverso le opere in collezione permanente, con protagoniste le numerose figure di sante presenti, come Caterina da Alessandria, Orsola, Margherita, Maria Maddalena e tante altre.

Per l'intera giornata dell'8 marzo la visita alle collezioni e alla mostra di Chia sono gratuite per tutte le donne.

Per la conversazione, a partire dalle ore 17 c'è ingresso libero per tutti.