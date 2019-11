''Santificare le feste'' di Mario Badino presso la libreria Quintiliano

''Un piccolo prontuario per tenere gli occhi aperti sugli avvenimenti della vita, le cose importanti e quelle quotidiane, quelle che troppo spesso lasciamo evaporare con il tempo. Un grido di dolore contro le ingiustizie del presente, crudele e imbellettato. Una collezione di versi stralunati, ma non per questo innocui, e uno sguardo originale sul mondo.

Ironiche e dolenti, le poesie di «Santificare le feste» invitano a custodire la gioia, e allo stesso tempo conducono lo sguardo di chi legge, o ascolta, sui processi di confinamento dell’umano, sull’ingiustizia dilagante, sui nuovi untori dell’odio.''

Sabato 30 novembre ore 18.30

QUINTILIANO La Libreria

''Santificare le feste'' di Mario Badino - End Edizioni

Mario BADINO

con

William Vastarella, docente/poeta





MARIO BADINO

Mario Badino nasce a Torino nel 1975. All’età di un anno si trasferisce ad Aosta e trentotto anni più tardi prende la diagonale d’Italia e raggiunge Mesagne, in Puglia. È papà di Emma e Riccardo; insegna lettere nella scuola media e ha pubblicato con le edizioni END i libri Cianfrusaglia (2013) e Barricate! (2014). Ama leggere pubblicamente le proprie opere, da solo o accompagnato da musicisti; con il chitarrista Paolo Summa ha dato vita al reading poetico-musicale «Il tempo del viaggio». Fa parte del collettivo Slammals, che promuove la diffusione della poesia orale attraverso l’organizzazione di poetry slam. «Santificare le feste» è il suo terzo libro.



*Piccola rassegna di poesia

