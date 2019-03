Nella Masseria Spina di Monopoli la rassegna I Sapori della Corte, BBQ "Low&Slow"

Per la gioia dei palati torna alla grande nel mese di Marzo la rassegna "I Sapori della Corte" presso la Masseria Spina Resort di Monopoli.



17 - 24 Marzo con temi differenti: Manzo, Pollo, Maiale

Tre appuntamenti dedicati agli amanti della cottura "Low&Slow"



31 Marzo - Scelta libera tra 10 tagli di carne

"Piovono bistecche" Ultimo evento con la collaborazione speciale della storica Macelleria Camassa di Grottaglie



Info&Prenotazione Tavoli - 334 9127349 - 080802396



PROGRAMMA - start ore 11:00 con il tour guidato del Parco Rurale

Dalle ore 12:30 lo staff de Le Cucine di Masseria Spina vi accoglierà con ricco e succulento antipasto preparato dal resident chef Eugenio Meo, le sue portate ci condurranno tra i sapori della vera tradizione pugliese, con prodotti rigorosamente di stagione !!



La cottura della "ciccia" sarà curata dalle sapienti mani Francesco Ruospo di Amerian Home Barbecue, che ci condurrà per mano alla scoperta dell'arte del barbecue e dei suoi dispositivi che si progetta e realizza da solo !!



Il tutto accompagnato dalle ottime birre dell’inimitabile Birrificio Birranova di Triggianello, il nostro amico Donato Di Palma non perderà occasione di raccontarvi la storia ormai decennale dei loro prodotti ... tra una media ed un altra ;))



Evento in collaborazione del fantastico gruppo Cuochi dilettanti.. guidato dall'inimitabile Stefano Caradonna



Durante la giornata sarà possibile prendere parte al tour guidato del Parco Rurale con un percorso storico che vi trasporta nel tempo dal IX al XVIII secolo fino ai giorni nostri





17 e 24 Marzo

€25 Ticket "Low&Slow" - antipasto + carne + 2 birre/vino



31 Marzo

€15 Ticket "Piovono Bistecche" - antipasto + 2 birre/vino

- scelta libera tra i tagli di carne disponibili con cottura "a vista"



€12 Ridotto - menù baby + bevanda analcolica (da 6 a 12 anni)

€5 Tour guidato del Parco Rurale (gratuito sino a 12 anni)

-disponibile su richiesta-



- INFO -

Tavoli d’appoggio disponibili su prenotazione - numero limitato -

Possibilità menù vegetariani -su richiesta-

Ampio parcheggio gratuito

Sale interne climatizzate -disponibili in caso di pioggia-