Al Teatro Di Cagno in scena 'Sarto per Signora' di Georges Feydeau

Tailleur pour Dame – Sarto per Signora è il primo grande vaudeville in tre atti diGeorges Feydeau considerato, dopo Molière, uno dei più grandi autori della commediadegli equivoci francese.

Basato sulla tematica dell’infedeltà maschile: “amo mia moglie… ma l’infedeltà è insita nella funzione di marito…”, lo spettacolo si sviluppa in un groviglio di peripezie e colpi di scena perfettamente orchestrati a descrivere la frivolezza e il degrado morale di una borghesia, oramai assuefatta alle “buone maniere” , in una Francia di fine ottocento oramai più dedita al “piacere fine a se stesso” che ad un “impegno specificatamente culturale”… la Belle Epòque!

Tailleur pour Dame è un modello di dinamismo scenico, soprattutto per come l’autore riesce a creare un solido ingranaggio dove ogni singolo elemento è, allo stesso tempo, il prodotto dell’elemento che lo precede e il responsabile dell’agire di quello successivo su cui si ripercuote la sua azione dando vita al celebre effetto cascata, o valanga.

Una riflessione su come una “bugia” può ribaltare la verità aprendo nuove “strade” da percorrere… o semplicemente di come, la stessa bugia, può occultare e giustificare la “realtà”: facendola passare per “normalità” anche quando… non lo è!

Commedia in Tre atti per una durata totale di 110 minuti

Giovedi 22 e Venerdi 23 Novembre ore 21

TEATRO DI CAGNO - Bari

“SARTO PER SIGNORA” di Georges Feydeau

Compagnia Teatrale TEATRAMICO di Mola di Bari