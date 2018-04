"I Tesori di Puglia - Le Cerase", Savini Jewels ritorna a Palazzo Pesce per presentare la collezione primavera-estate 2018

Sabato 5 e domenica 6 maggio SaviniJewels ritorna a Palazzo Pesce per presentare la collezione primavera/estate 2018. Elemento centrale è la nuova linea “I tesori di Puglia”, che si divide a sua volta ne “Le Olive” e “Le Cerase”.

Una mostra di gioielli in cui si intrecciano tradizione, scultu ra e sperimentazione: i colori e le fragranze della stagione calda si fondono nelle ceramiche e negli smalti dando forma a sculture-gioiello nate per sedurre e affascinare chi le indossa. E non solo.

Tutto è frutto dell’appassionata creatività di Elena Savini, pugliese doc fondatrice di SaviniJewels. Talento alla continua ricerca dell’eccellenza, ama definirsi “figlia del suo mare e della sua terra” e proprio da queste due forze trae la più grande forma di ispirazione.

“I tesori di Puglia” è la prima di diverse esposizioni che si terranno a Palazzo Pesce insieme a Elena Savini e alle sue opere preziose.

Venite a scoprire questi gioielli che profumano di lusso e di Mediterraneo.

INGRESSO LIBERO

5 – 6 maggio 2018 h 10.30 – 12.30 / 18.00 – 21.00 | Corte di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info: 3931340912 – palazzopesce@yahoo.it