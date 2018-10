Luca Barbareschi e Lunetta Savino ne "Il Penitente" a Teatro Palazzo

Martedì 19 febbraio (ore 21) sarà la volta de “Il Penitente” ultimo testo composto per il teatro nel 2016 dal drammaturgo statunitense David Mamet (Premio Pulitzer per Glengarry Glen Ross). Luca Barbareschi, Lunetta Savino, Massimo Reale e Duccio Camerini sono gli interpreti della tragedia moderna di uno psichiatra alle prese con una crisi professionale e morale quando rifiuta di testimoniare in tribunale a favore di un paziente accusato di avere compiuto una strage. Dramma in otto scene sulla parabola discendente del protagonista e sulla gogna mediatica e giudiziaria cui viene sottoposto.

Charles (Luca Barbareschi) è uno psichiatra ebreo di successo. Un suo giovane paziente ha commesso un omicidio, pertanto gli viene chiesto di testimoniare in tribunale e di esibire gli appunti presi durante le sedute avute con il paziente assassino. Charles si rifiuta. Si appella al giuramento di Ippocrate, per tutelare la riservatezza del suo paziente. Nel frattempo, quest’ultimo, dichiarandosi omosessuale, insinua che lo psichiatra lo disprezzasse per via del suo orientamento sessuale. Sospettato di omofobia, per i giornali diviene Charles il vero colpevole. Inizia ai suoi danni un processo mediatico. La moglie Kath (Lunetta Savino) e il suo avvocato cercano di convincerlo a deporre e a far cessare il ludibrio di

quella gogna, perché, ormai, la collettività ha individuato in Charles il colpevole sul quale far ricadere la propria giustizia sommaria. Ma lo psichiatra è deciso a far valere le proprie ragioni, opponendosi, con tutte le sue forze, alla gogna mediatica.

Per INFO su Abbonamenti 0809753364 - 3661916284



I biglietti per i singoli spettacoli saranno in vendita a partire dal 15 ottobre 2018.