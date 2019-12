A SPAZIOleARTI al via la nuova stagione di musica “JAZZ & CO. IN THE THEATRE” 2^ed. curata da Guido Di Leone con il concerto di



SAVIO VURCHIO Quartet

IL MIO PINO DANIELE



Savio Vurchio voce

Beppe Fortunato tastiere

Paolo Romano basso

Mimmo Campanale batteria



Un vibrante omaggio al grande Pino Daniele interpretato dal talento di Savio Vurchio, magnifica voce soul della nostra terra, accompagnato dalla ritmica funk per eccellenza di Paolo Romano e Mimmo Campanale e dal bravo tastierista Beppe Fortunato.



Savio Vurchio, noto anche per le fortunate partecipazioni a diversi programmi televisivi RAI tra cui “The Voice” e “Re per una notte”, è profondo conoscitore di soul, rhythm and blues e funk.

Il suo timbro vocale è una storia in blues che racconta il suo grande amore per la musica. Tra passato e presente, viaggiando in lungo e largo per l’Italia, è andato alla ricerca di uno stile tutto suo, oggi inconfondibile.



In questa serata interpreterà il canzoniere di Pino Daniele e di alcuni illustri autori amati dal grande artista partenopeo per un irresistibile e coinvolgente live concert.