Party di Halloween al Teatro Kismet con Scarda in concerto e i dj set di A. Fiorito e Kosmiko

Giovedì 31 ottobre (ore 21:30), al culmine della Bari Music Week, settimana barese della musica, si esibirà Scarda in concerto al Teatro Kismet Opera. L'artista dai natali partenopei, ma calabrese d'adozione, autore della colonna sonora della fortunata trilogia cinematografica "Smetto quando voglio" di Sydney Sibilia, giunge nel capoluogo pugliese con il "Fine Tormentone Tour", ad un anno dall'uscita di questo secondo disco - Tormentone, appunto - che ha ricevuto ottimi consensi da pubblico e critica, piazzando Scarda tra le proposte più interessanti del cantautorato pop italiano. Dopo il successo dei singoli “Distrutto” e “Tropea”, usciti la primavera scorsa, i “tormenti” scritti e cantati nelle sue canzoni sono diventati la colonna sonora di tantissimi ascoltatori, affezionati e immancabili ai suoi concerti. Queste ultime date saranno l’occasione per scoprire una nuova scaletta e un concerto rivisitato.



In apertura al concerto di Scarda si esibirà Galea, alias Claudia Guaglione, giovanissima cantautrice barlettana (classe 2000) e vincitrice dei Songwriting Camp di giugno 2019 promossi da Sony Atv/Puglia Sounds.



La serata dopo le performance live continuerà con la musica e le sperimentazioni di due dj e producer nostrani: Andrea Fiorito e Kosmiko, l'uno barese e l'altro salentino. Ad accompagnare il passaggio tra acustica ed elettronica ci sarà la selezione funk in vinile di Gianpiero Carbonara.



