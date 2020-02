'Scatti solidali', un viaggio tra le immagini per riflettere sul tema del bullismo e delle dipendenze

Lunedì 17 Febbraio 2020, l’Associazione CAMA LILA di Bari (Centro Assistenza Malati Aids – Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids) avvia “Scatti Solidali”, progetto promosso dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola con il Concorso #GIOVANIDEE.

“Scatti solidali” offre ai giovani un’occasione di confronto, crescita e presa di coscienza di sé e delle vite degli altri, attraverso un percorso tra fotogrammi e parole.

Il CAMA LILA, in collaborazione con gli Istituti Scolastici “Pietro Calamandrei” e “Elena di Savoia” di Bari, vuol affrontare insieme agli studenti temi particolarmente sensibili e a loro vicini. La proiezione di due pellicole, nelle loro scuole, sarà l’occasione per coinvolgerli emotivamente nel dibattito.

“Un Bacio” di Ivan Cotroneo afferma, con forza, il diritto di ognuno a vivere la propria vita e la propria dimensione affettiva. In seguito alla proiezione, lo psicologo Armando Desisto affronterà il tema del bullismo.

“Beautiful boy” di Felix Van Groeningen consentirà ad Antonio Mellino, volontario del CAMA LILA, di parlare con i ragazzi del tema delle dipendenze e dei danni a esse correlati.