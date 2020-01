Si è vero, grazie alla recente sentenza della Consulta i pazienti che oggi si trovano nelle stesse condizioni di DJ Fabo possono legalmente por fine alla propria esistenza ed alle connesse insopportabili sofferenze senza necessità di fare viaggi all'estero ma rimanere nel nostro Paese..

Ma che ne è dei pazienti che per sopravvivere non sono attaccati ad una macchina ma che purtroppo si trovano nelle stesse condizioni mediche di Fabo Antoniani? Verosimilmente si dovrà attendere l'esito del processo che si terrà presso il Tribunale di Massa nei confronti di Mina Welby e Marco Cappato per la vicenda analoga che ha interessato Davide Trentini.

In attesa, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale si cercherà di dare delle risposte ai tanti interrogativi che sorgono attorno ai casi di eutanasia e di suicidio assistito nel corso di un convegno dal titolo "Scelte di fine vita: profili costituzionali e prospettive sociali" cui parteciperanno quali relatori docenti dell'Università di Bari e l'avvocato Filomena Gallo, difensore di Marco Cappato nella vicenda giudiziaria riguardante DJ Fabo.

L'evento, organizzato dall''Associazione Luca Coscioni, dal Circolo UAAR di Bari e da LINK, si terrà venerdì 10 gennaio con inizio alle ore 15,00 presso l'aula XIII sita al primo piano (scala c) del Dipartimento di Giurisprudenza.

Al termine degli interventi seguirà dibattito col pubblico presente.

Per gli studenti universitari saranno riconosciuti CFU.

L'ingresso è libero.