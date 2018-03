Il Distretto 6 era un quartiere di Città del Capo, nato come una comunità mista di schiavi liberati, marinai, mercanti, artigiani, operai e immigranti di diverse nazionalità, un quartiere vivo e culturalmente vivace. L'11 febbraio del 1966 il governo razzista del Sudafrica dichiara il Distretto 6 territorio bianco. Sessantamila deportati. Le loro case distrutte. Scrittori, musicisti jazz, pittori, poeti hanno creato le loro opere nel (e sul) District 6, prima e dopo l'evacuazione e la distruzione. Nel 2005 l'allora 26enne Neill Blomkamp scrive e dirige un cortometraggio fantascientifico ispirato ai fatti del District 6. Tra i tanti, il corto piace anche a Peter Jackson che apre il portafogli e produce District 9, che vede la luce nel 2009 ed è una espansione dei temi già presenti nel corto di quattro anni prima. In questo film i profughi vengono da un altro pianeta, chè la loro astronave è rimasta senza benzina (..ehm..) mentre sorvolava Johannesburg. Sono brutti, sporchi e malnutriti. Vengono accolti, soccorsi e rinchiusi IN DA GHETTO e ci restano per 20 anni, emarginati ed accusati di ogni crimine da parte degli umani. E allora la politica si muove e decide di deportarli in massa in una zona franca, lontana dai centri abitati. Effetti speciali da leccarsi le orecchie, una furia politica esaltante, una sceneggiatura perfetta o quasi, un montaggio frenetico e la regia in guerrilla-style. Neil Blomkamp si è ispirato al passato, e ci ha raccontato il futuro: tutto il peggio dell'Europa del 2015, i dibattiti osceni con le vite dei migranti usate come virgole e apostrofi, era tutto già in questo film. Potere ai Gamberoni!

Schermo Schierato ★ Inedite Resistenze #2 – Bread&Roses Spazio di Mutuo Soccorso



District 9

Giovedì 29 marzo | Ore 20.30

trailer https://youtu.be/86pqAis1erg

Evento fb // Programma della rassegna http://bit.ly/2u2mV6e

Prosegue il cineforum resistente ideato e organizzato da BreadAndRoses e Dikotomiko Cineblog.