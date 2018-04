Al Teatro Margherita di Putignano in scena lo spettacolo di danza "Lo schiaccianoci e …l’impetuosa Clara!"

Lo schiaccianoci e …l’impetuosa Clara!

Ideazione e coreografie Roberta Ferrara (Equilibrio Dinamico)

È la sera della vigilia di Natale: i confini tra realtà e sogno hanno il magico potere di dissolversi. Clara e tutti gli altri bambini attendono con grande trepidazione l'arrivo del padrino Drosselmeyer, un personaggio di quelli a cui solo Hoffman ha saputo dar vita, che passa con naturalezza dalla dimensione reale a quella dei sogni. Grazie a Drosselmeyer Clara conoscerà il misterioso mondo dello Schiaccianoci: il magico giocattolo che, prendendo vita nella notte di Natale, accompagnerà l'impetuosa e coraggiosa Clara in un viaggio nel suo mondo fatto di fate, fiori e tanti giocattoli o in battaglia contro i topi. Sconfitto l'intero regno maligno dei topi, Drosselmeyer trasformerà Clara in una principessa e lo Schiaccianoci in un bel principe, in un viaggio verso un mondo incantato nel bel mezzo di una tormenta di neve.

