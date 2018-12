Al Teatro Van Westerhout Mola di Bari la Compagnia Diaghilev e i Teatri di Bari in scena con lo 'Schiaccianoci'

Un invito ad uscire dal proprio guscio, a riflettere sulle difficoltà e gli ostacoli della vita. È la rilettura moderna dello «Schiaccianoci» firmata per grandi e piccini da Damiano Nirchio in una nuova coproduzione della Compagnia Diaghilev con i Teatri di Bari, in scena sabato 22 e domenica 23 e poi da martedì 25 a domenica 30 dicembre (sempre alle ore 17.30) al Teatro van Westerhout di Mola di Bari per il progetto «Senza piume» nella Stagione 2018-2019.

Classico titolo natalizio, «Lo schiaccianoci» di Nirchio, che firma anche la regia a quattro mani con Anna de Giorgio, è liberamente ispirato all’omonimo racconto di Hoffmann del 1816, imperniato sul soldatino di legno che serra le mascelle e stritola il guscio di noce, fiaba più tardi raddolcita dal mondano Alexandre Dumas e successivamente musicata da Ciaikovskij per un balletto di Petipa replicato in versione cinematografica da Disney nel film «Fantasia».

Interpretato da Elisabetta Aloia, Antonella Carone, Alessandro Epifani e Loris Leoci sulle scene di Franco Colamorea, cui si devono anche i costumi (le luci sono di Giuseppe Ruggiero), questo «Schiaccianoci» racconta i nostri giorni mutuando la storia dalla cornice perbenista e borghese mitteleuropea della fiaba di Hoffman, dove tutto è apparentemente in ordine mentre serpeggia l’inquietudine e un principe-pupazzo attizza il sogno d’evasione di una bambina, catapultata tra il ghigno di topi e l’incanto della Fata Confetto.

Mancano pochi giorni a Natale. Tutti sono felici nelle loro case felici, con le loro famiglie felici. Esattamente come in una bella fiaba. Non Maria, che da un po’ non sorride più. Pensieri neri come topacci ogni notte vengono a toglierle il riposo. I vecchi raccontano che il Destino regala ad ogni essere umano un sacchetto pieno di noci e che basta rompere il guscio duro e ruvido per gustare il loro cuore dolce e morbido. A volte, però, ci si può imbattere nella famigerata Noce Krakatuc, la più dura di tutte. E sembra sia capitata proprio a Maria che, con il Natale ormai alle porte, tenterà di rompere quell’incantesimo, uscire dal guscio e ritrovare la serenità.

Info e prenotazioni 3331260425 - 3471788446.

Teatro Van Westerhout Mola di Bari

Stagione 2018 | 19

I BAMBINI I E LE FAMIGLIE A TEATRO

Compagnia Diaghilev

Comune di Mola di Bari Assessorato alla Cultura

sabato 22 - domenica 23 - martedì 25 - mercoledì 26 - giovedì 27

venerdì 28 - sabato 29 - domenica 30 dicembre 2018 ore 17,30

biglietti: adulti € 4,00 - bambini € 3,00

riduzione gruppi minimo 8 persone € 2,00 (solo con prenotazione telefonica)

prenotazioni 3331260425 - 3471788446

biglietti on line e circuito Vivaticket

COMPAGNIA DIAGHILEV | TEATRI DI BARI

Progetto Senza Piume

LO SCHIACCIANOCI

di Damiano Nirchio

liberamente ispirato al racconto omonimo di E.T.A. Hoffmann

musiche di Čajkovskij

regia Damiano Nirchio e Anna de Giorgio

con Elisabetta Aloia, Antonella Carone

Alessandro Epifani, Loris Leoci

scene e costumi Franco Colamorea

luci Giuseppe Ruggiero