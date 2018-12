Gli spettacoli del Planetario di Bari: la 'Stella di Betlemme' e la 'Scienza sotto l'albero'

Il Planetario di Bari per questa settimana in occasione della massima visibilità della Cometa di Natale 46P/Wirtanen vi propone i seguenti appuntamenti :



Sabato 15 Dicembre alle ore 19:00 è in programma nel planetario il laboratorio scientifico “LA SCIENZA SOTTO L’ALBERO”.

Per un esperimento mal riuscito, Babbo Natale finisce nello spazio. Riuscirà dalla Luna a coordinare il lavoro dei suoi elfi collaboratori e a tornare in tempo utile per consegnare i regali di tutti? Un laboratorio di fisica per grandi e piccini alla scoperta del vero Natale e, ovviamente, della scienza accompagnati dal nostro scienziato (pazzo) Alessio Perniola.

Al termine dello spettacolo tenteremo l’osservazione della cometa e della Luna al telescopio.

Lo spettacolo ha la durata di un’ora.

Ticket € 7,00 per adulti e bambini.

Per i bambini di età inferiore ai 4 anni l’ingresso è gratuito previa esibizione di un documento di riconoscimento.

Prenotazione consigliata attraverso mail a info@ilplanetariodibari.com o telefonando al 3934356956



Domenica 16 Dicembre alle ore 19:00 nel planetario è in programma lo spettacolo dal titolo “LA STELLA DI NATALE” :

Esclusivamente per il periodo natalizio vi presentiamo uno spettacolo che affascinerà adulti e bambini incentrato sulla “Stella di Betlemme”. Cosa guidò i Magi verso Gesù ? Cosa videro i pastori sulla grotta ? Perché mettiamo una stella cometa sul presepe ?

Ritorneremo indietro di duemila anni alla ricerca di questa “Stella” in un percorso tra scienza e fede che incanterà tutti.

Al termine dello spettacolo tenteremo l’osservazione della cometa e della Luna al telescopio.

Lo spettacolo ha la durata di un’ora.

Ticket € 6,00 per adulti e € 4,5 per i bambini dai 4 ai 10 anni.

Per i bambini di età inferiore ai 4 anni l’ingresso è gratuito previa esibizione di un documento di riconoscimento.

Prenotazione consigliata attraverso mail a info@ilplanetariodibari.com o telefonando al 3934356956