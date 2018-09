Al Teatro Forma si festeggiano i dieci anni di Echo Event con cabaret, musica e importanti ospiti

Sabato 29 settembre, al Teatro Forma di Bari si terrà una speciale serata di musica e cabaret per celebrare i dieci anni dell’associazione culturale Echo Events, nella quale si alterneranno la band folk Terraròss, i comici Dado e Francesco Scimemi e l’eclettico Arturo Brachetti, che riceverà, tra l’altro, il premio alla carriera.

Ormai diventato un appuntamento fisso dell’inizio dell’autunno, in questo evento dedicato ai soci e diretto artisticamente dal noto autore comico tarantino Fabiano Marti, attuale assessore alla cultura del comune di Taranto, il sipario si alzerà alle ore 21 e sul palcoscenico saranno proposti spettacoli, esibizioni musicali, sketch comici e tanto altro ancora.

Tra risate e magia si dividerà l’esibizione di Francesco Scimemi. Siciliano di nascita, ha raggiunto la notorietà grazie all’incontro con Pippo Baudo. Il noto presentatore gli ha dato la possibilità di partecipare al programma “Gran Premio” in onda su RaiUno. A seguito di questa esperienza è stato chiamato a partecipare a numerose trasmissioni televisive, sia in Italia che all'estero, tra le quali “Domenica in” su RaiUno, nel 2003. Noto per i suoi strabilianti giochi di prestigio, sarà impegnato con lo spettacolo “Magicomio”, coinvolgente, dal ritmo velocissimo e senza tregua per le risate, nel quale il pubblico sarà chiamato a partecipare in singolari giochi di prestigio in una speciale atmosfera di ironia.

Con una versione breve dello spettacolo “Il comico è... un lavoro da duri”, si esibirà il noto comico romano Dado. Nel suo percorso artistico è stata importante la partecipazione alla trasmissione “Costanzo Show” condotta da Maurizio Costanzo. Successivamente nel 2000 è entrato a far parte del cast della trasmissione di cabaret “Zelig”, nel 2014 si è esibito per “Made in Sud” su Rai Due e dal 2015 ha iniziato la collaborazione con “Servizio Pubblico” di Michele Santoro su La7, in qualità di comico satirico. Nello stesso anno ha dato il via al progetto “Canta la notizia su YouTub”», che consiste nella messa in musica di alcune notizie di attualità, politica e cronaca, in chiave ironica.

Come sempre accade a ogni compleanno l’associazione culturale Echo Events conferisce uno speciale premio a un personaggio che si è messo in evidenza per la sua bravura. Quest’anno sarà premiato Arturo Brachetti. Oltre a ritirare il premio, il noto trasformista sarà impegnato in’intervista-show dal titolo “Arturo presenta Brachetti”, attraverso la quale si racconta con confidenze, ricordi e viaggi fantastici.

Colonna sonora di questo decimo compleanno saranno gli ormai noti Terraròss, suonatori e menestrelli della bassa Murgia. Occasionalmente in un teatro, dopo le loro performance in giro per la Puglia e per il resto del mondo, Cannes e Mosca tra le più importanti, proporranno il loro show fatto di pizziche, tarantelle e tamburiate, contornato da sketch comici e simpaticissime gag. Durante l’esibizione saranno proposti sia i brani più apprezzati dei Terraròss come “Apulia”, “Ze Vecinze”, “All’alì” e altre ancora che le canzoni della tradizione popolare meridionale, riproposte con la simpatia e l’ilarità che contraddistingue il gruppo.

Teatro Forma – Via Fanelli – Bari

Info: www.echoevents.it

Apertura: 20:00