Sconti per visite guidate e attrazioni: si rinnova l'iniziativa per i runner della Deejay Ten

Sconti e promozioni per le principali attrazioni della città. Ritorna anche quest'anno l'iniziativa riservata ai partecipanti della Deejay Ten, la corsa organizzata da Radio Deejay per il quinto anno consecutivo a Bari. Grazie alla collaborazione con Comune e operatori del territorio, chi arriverà in città per la corsa in programma domenica 10 marzo potrà poi trattenersi optando per una visita guidata, una passeggiata alla mostra su Van Gogh o ancora un giro sulla ruota panoramica.

>>> DEEJAY TEN A BARI: TUTTE LE STRADE CHIUSE AL TRAFFICO <<<

>>> DEEJAY TEN A BARI: BUS DEVIATI E NAVETTE DAI PARK&RIDE <<<

Tutte le promozioni per i runner

– Special promo “Van Gogh Alive – The Experience”: il 9 e 10 marzo, esibendo la propria pettorina al botteghino del Teatro Margherita, si potrà accedere alla mostra Van Gogh Alive al prezzo speciale di € 8 (anziché € 14).

– Ruota panoramica: sconto da 9 a 5 euro per gli iscritti alla Deejay Ten che esibiscono la pettorina

– Bari sotterranea: l’associazione culturale Eventi d’autore propone le visite archeologiche di “Bari sotterranea”, il percorso tra i suggestivi tesori nascosti della città, le cui origini risalgono all’età del Bronzo, che si snoda tra il Castello Normanno Svevo, il Succorpo della Cattedrale, Palazzo Simi e Santa Maria del Buon Consiglio. La visita archeologica (www.barisotterranea.it) è a cura di archeologi accreditati dalla Sovrintendenza e dura circa 2 ore. Solo su prenotazione. Il costo del biglietto è di euro 20 per gli adulti e di euro 10 euro per i bambini e i ragazzi (età 8 / 18 anni).