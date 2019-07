'Alla scoperta dall'antica Ceglie', otto visite guidate gratuite con l'associazione Kailìa

Otto appuntamenti "alla scoperta dell'antica Ceglie". Cominciano venerdì 5 luglio le visite guidate gratuite proposte nell'ambito del progetto Reti Civiche Urbane del Comune di Bari - Progetto OIKIA , dall'Associazione Kailìa peuceta - Kαιλία in collaborazione con ConfGuide Confcommercio Bari-Bat.

"Sfoglieremo pagine di storia che hanno plasmato questa terra, in un viaggio lungo tremila anni, per scoprire un territorio che testimonia ancora oggi di essere la Madre di Bari", spiegano gli organizzatori.

Per ogni uscita è previsto un numero massimo di 30 persone. Info e prenotazioni ai numeri 3280209746 oppure 3475518150, via mail a tourkailia@libero.it o sul web attraverso il sito www.kailiapeuceta.wordpress.com.

La partenza è fissata per le 18.30, con arrivo alle 21 circa in piazza Castello.

Itinerario:

▸Alle 18.30 incontro in Via San Nicola (angolo Via De Candia, Piazzale INPS)

▸Presso I.I.S.S Elena di Savoia - Calamandrei visita della 𝐍𝐄𝐂𝐑𝐎𝐏𝐎𝐋𝐈 esterna

▸Breve sosta all'𝐀𝐁𝐁𝐀𝐙𝐈𝐀 𝐒𝐀𝐍𝐓'𝐀𝐍𝐆𝐄𝐋𝐎

▸𝐁𝐎𝐑𝐆𝐎 di Ceglie Del Campo

▸Visita della 𝐂𝐇𝐈𝐄𝐒𝐀 𝐌𝐀𝐓𝐑𝐈𝐂𝐄

▸Visita del 𝐂𝐀𝐒𝐓𝐄𝐋𝐋𝐎 (sede della Kailìa)