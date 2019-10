Nella Masseria dal Canonico di Mola di Bari il concerto di Scott Henderson Trio

Considerato uno dei chitarristi di riferimento della scena jazz/blues/fusion mondiale, Henderson ha collaborato per anni con autentiche leggende della musica come Allan Holdsworth, Joe Zawinul, Wayne Shorter e Chick Corea.

Alla guida dei suoi "Tribal Tech" realizza album (tra tutti Face First) considerati pietre miliari nella storia della musica fusion. Molto importante anche la sua produzione più marcatamente blues risalente soprattutto alla seconda, metà degli anni novanta.

Il suo ultimo disco risale al 2007. Oggi prosegue nella sua intensa attività live in tutto il mondo a cui affianca alla realizzazione di masterclass e seminari.

Anche a Mola Henderson terrà una masterclass aperta a musicisti non solo chitarristi.

Biglietteria: Solo concerto 20 euro, concerto più cena 30 euro, masterclass 30 euro, concerto più cena più masterclass 50 euro.

Info e prenotazioni: 347.27.131.40 - 348.7212867– 348.66.285.93 -080.4737744.

Le istruzioni per arrivare e le informazioni sulla masseria su www.dalcanonico.com e sulla pagina facebook: www.facebook.com/dalcanonico/

La Masseria Dal Canonico, della famiglia Brunetti, si trova nelle campagne a sud-ovest di Mola di Bari, Poggio le Antiche Ville, in Contrada "Brenca" (località S. Materno, verso Rutigliano), raggiungibile dalla provinciale 111 Mola-Rutigliano, nella zona "Poggio Antiche Ville", in via Chiancarelle, 48.