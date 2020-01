Al Teatro Mercadante l'operetta dal sapore napoletano "Scugnizza"

Al Teatro Mercadante, domenica 26 gennaio, sarà protagonista la celebre operetta di Mario Pasquale Costa su libretto di Carlo Lombardo, dal gusto popolare e ispirata ai costumi e alle tradizioni partenopee. L’appuntamento con Scugnizza è alle ore 21 portata in scena dagli artisti della celebre Compagnia Italiana di Operette che condurranno la fantasia del pubblico nella Napoli dei primi anni del Novecento. La regia è a cura di Gian Paolo Mai, con le coreografie di Monica Emmi, la direzione musicale di Maurizio Bogliolo, i costumi di Eugenio Girardi e la direzione artistica di Maria Teresa Nania, produttrice per la Compagnia.

La vicenda, ambientata a Napoli, vede protagonista l’attore Claudio Pinto nei panni del ricco e annoiato vedovo Toby Gutter che, giunto a Napoli dall’America, ritroverà la voglia di vivere grazie alla bella vivace Salomé, interpretata da Clementina Regina che, a sua volta è inconsapevolmente affezionata allo scugnizzo Totò, ovvero Vincenzo Tremante. I due giovani, malgrado la povertà, vivono in un’atmosfera di festosa spensieratezza e allegria creando situazioni movimentate e buffe grazie all'ignara vittima dei loro scherzi: Maria Grazia, zia di Salomé, interpretata da Daniela d’Aragona. Toby Gutter è affascinato a tal punto da Salomè da volerla sposare e portarla con sé in America. Con lui in vacanza arrivano anche la figlia Gaby e il fidato Chic, di lei segretamente innamorato, interpretati rispettivamente da Irene Geninatti Chiolero e Riccardo Sarti. Maria Grazia vede nell'unione tra il miliardario Toby e Salomè la possibilità di una buona sistemazione per sé e per la nipote e farà di tutto affinché il matrimonio vada a buon fine. Un inaspettato lieto fine dipanerà il contrasto amoroso in questa operetta messa in scena la prima volta a Torino nel 1922.

Tra gli altri interpreti ricordiamo Riccardo Ciabò nei panni di Dick, Massimiliano Costantino in quelli di domestico e Stefano Rufini che interpreterà un altro scugnizzo. Il corpo di ballo Ensemble Nania Spettacolo vedrà l’esibizione di Giada Lucarini, Martina Alessandro, Martina Coiro, Erika Pentima, Irene Catroppa e Raffaella Siani.

Per informazioni è possibile contattare il Teatro Mercadante al numero 080 3101222.