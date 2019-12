Una passeggiata natalizia 'a sei zampe' in centro: così la Scuola Cani Salvataggio Nautico saluta "un anno fantastico"

Sono pronti a salutare l'anno che se ne va, "un anno fantastico, indimenticabile", con l'ormai consueta 'passeggiata a sei zampe' per le vie del centro cittadino. Così volontari e 'bagnini a quattro zampe' della Scuola Cani Salvataggio Nautico danno appuntamento a tutti domenica 15 dicembre, alle ore 10, con partenza da Pane e Pomodoro.

"Saranno presenti - spiegano dall'associazione - le Unità Cinofile dell’Associazione, rigorosamente con addosso fiocchi rossi, binomi che in tutti questi anni sono stati apprezzati dai bagnanti di Bari e Provincia. Una passeggiata con partenza dalla spiaggia di Pane e Pomodoro, nostra seconda casa estiva e sede di addestramento invernale, una passeggiata condita da un’abbondante spruzzata di spirito natalizio e tanto “rosso Natale”. Percorreremo il lungomare, di Bari con soste in Piazza del Ferrarese, a fotografare e farci fotografare vicino al maestoso albero Natalizio, percorreremo C.so Vittorio Emanuele, facendo tappa al Palazzo di Città per uno scambio di auguri con il Sindaco Antonio Decaro, Via Sparano e Via Argiro, dove ci sarà un altro momento di sosta e scambio di auguri presso il Tiffany Caffè, amici della nostra associazione, che offriranno la colazione a tutti i pelosi presenti, per poi iniziare il rientro verso il lido cittadino. Attraverso questa bella iniziativa, la “Passeggiata Natalizia a 6 zampe” noi della S.C.S.N. diciamo “Grazie” a tutte le persone che ci conoscono, che ci ammirano che ci apprezzano e ci sostengono per quello che facciamo con un grande cuore. Anche quest’anno si uniranno a noi i nuovi binomi che da mesi frequentano la nostra associazione e hanno deciso di divertirsi con i loro amati cani. Chiunque volesse passeggiare con noi, può chiamare il seguente numero: 3293173050 o 3925029448 per avere informazioni e tutti i dettagli della giornata".

Intanto, "l’addestramento prosegue meticoloso in preparazione alla prossima estate - dichiara il Presidente Donato Castellano - alla guida di u folto gruppo di volontari che si formano in maniera seria e scrupolosa. Le Unità Cinofile operative, saranno presenti in spiaggia il primo dell’anno per il consueto “tuffo del primo gennaio” al coronamento della Maratona Nicolaiana, giunta alla 21^ edizione. La richiesta arriva direttamente dalla UISP con cui l’associazione collabora e con l’autorizzazione del Comune di Bari, le Unità Cinofile vigileranno sulla sicurezza dei partecipanti che sfideranno la temperatura del mare invernale".