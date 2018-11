Erri De Luca in 'Se i delfini venissero in aiuto' al Teatro Traetta di Bitonto

Erri DeLuca e Cosimo Damiano Damato raccontano i migranti a teatro. "Se i delfini venissero in aiuto" è il racconto del diario di Erri De Luca a bordo dalla nave di Medici Senza Frontiere, in scena lo stesso scrittore e poeta Erri De Luca con il regista e sceneggiatore Cosimo Damiano Damato e con le musiche eseguite dal vivo da Giovanni Seneca e Anissa Gouizi.



“Un reportage - spiega Damato - che si fa racconto civile, feroce, umano, biblico, necessario, musicale”. A scandire i racconti di Erri De Luca la chitarra battente mediterranea di Seneca e la voce di Anissa Gouizi: sonorità raffinate popolar-world con affondi afroeuropei, contaminazione fra Mediterraneo e Levante per allattarsi alla multiculturalità, esperanto e vocabolario sonoro di pace e integrazione fra popoli.



Lo spettacolo, che nasce dall’esperienza di De Luca in mare sulla nave salvagente di Medici Senza Frontiere è anche un viaggio nella poesia del novecento: da Izet Sarajlic a Nazım Hikmet, i loro versi sono scanditi dalle contaminazioni musicali del mediterraneo che tocca Spagna, Nord Africa, Grecia, Balcani ed arriva fino alla tradizione partenopea con alcune vere perle scritte dallo stesso poeta napoletano come “Variante di canzone” e "Solamente mio" e con l’omaggio a Gianmaria Testa con la sua "18000 giorni", scritta dal cantautore piemontese per De Luca ed i versi di “Barca scura” letti da Damato.



