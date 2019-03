'Se non sporca il mio pavimento, un mèlo' in scena al Teatro Kismet

Per il nuovo appuntamento della rassegna #FarsiMondo curata da Teresa Ludovico al Teatro Kismet, all'interno della Stagione 18.19 dei Teatri di Bari,torna il CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia con uno spettacolo del regista di Fa' afafine!SE NON SPORCA IL MIO PAVIMENTOUN MÈLOCSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giuliadrammaturgia Giuliano Scarpinato, Gioia Salvatoriregia Giuliano Scarpinatocon Michele Degirolamo, Francesca Turrini, Gabriele Benedettiin video Beatrice Schiros attricescene Diana Ciufovideo proiezioni Daniele Salarisluci Danilo Faccocostumi Giovanna Stingavisual setting Mario Cristofaromake up Elisa Caseriniassistente alla regia Riccardo Rizzoproduzione Wanderlust Teatro progetto vincitore Odiolestate residenza produttiva Carrozzerie_n.o.t sostegno CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, Teatro Di Rifredi, Corsia Of - Centro di Creazione Contemporanea, Industria Scenica, ANGELO MAI altrove occupatoSe non sporca il mio pavimento trae le mosse da un fatto di cronaca nera: l’assassinio di Gloria Rosboch, insegnante 49enne sparita nel nulla a Castellamonte (To) il 13 gennaio 2016 e tempo dopo trovata morta, strangolata dall’ex allievo Gabriele Defilippi e dal suo amante e complice Roberto Obert. Una donna-bambina di mezza età che vive in casa con gli anziani genitori, un adolescente dalle 12 diverse identità facebookiane in grado di manipolare chiunque gli capiti a tiro e un parrucchiere di 54 anni dalla personalità labile sono i protagonisti dello spettacolo. Personaggi sospesi tra la realtà e la finzione, all’interno delle cui personalità Scarpinato scava senza sosta per giungere alle loro più intime radici. Ecco che il mito di Eco e Narciso, narrato nelle Metamorfosi di Ovidio, si sovrappone alla cronaca: un inaspettato cortocircuito, un limbo irreale in cui le personalità si offuscano e corpi e spazi si sovrappongono. Sullo sfondo di questo melò lapidario un mirabile dialogo di Heiner Müller, intitolato Pezzo di cuore, che abita lo spettacolo come tempo, ritmo o semplice allusione.BOTTEGHINO:intero 18 euroridotto* 15 euroonline** 12 euro* per studenti under 26, over 65, soci Coop+1 accompagnatore, possessori di Carta Più Feltrinelli, abbonati alla stagione del Teatro Comunale di Bari, abbonati alla stagione della Fondazione Petruzzelli, Cral e associazioni convenzionate.** su www.vivaticket.it Biglietti acquistabili presso:- Teatro Kismet, strada San Giorgio Martire 22/F[tel. 080 579 76 67; dal lunedì al venerdì, ore 17.00-20.00]- Infopoint turistico, Piazza del Ferrarese, 29[tel. 080 524 2244; tutti i giorni, ore 10.00-13.00 e 15.00-19.00]- Cittadella degli artisti Molfetta, Via Bisceglie 775[tel. 080 338 70 82; tutti i giorni tranne il lunedì, ore 17.00-20.00]- tutti i punti vendita Vivaticket, tra cui Box Office/La Feltrinelli Bari, con una maggiorazione sul costo del biglietto.Info:Teatro Kismet | strada San Giorgio Martire 22/F080 579 76 67botteghino@teatrokismet.it