"SE ti tagliassero a pezzetti", al Joy's Pub parole e note delle più belle canzoni scritte da Fabrizio De Andrè

A vent'anni dalla scomparsa di Fabrizio De Andrè, bisogna partire da un presupposto fondamentale: per cantare De Andrè ci vorrebbe Faber. Premesso ciò, l'idea di fare una serata tributo, una cronistoria della musica e della vita di Faber, attraverso le sue canzoni, quelle dei suoi amici e anche dei suoi meno amici, era un'occasione che William Volpicella, attore, stimolato dal Deus Ex Machina del Joy's pub Marco Protano, non voleva farsi sfuggire. "SE ti tagliassero a pezzetti" è la citazione dovuta, utilizzata come titolo dell'evento, e perfetta per descrivere i tasselli della musica di Faber che saranno ricomposti. Quindi non vi aspettate un cantante, ma aspettatevi di cantare mentre, umilmente e col rispetto che si deve a De Andrè, un Chisciottesco attore e il suo inseparabile Sancho (Rosario Le Piane) viaggeranno assieme a voi tra le parole e le note di alcune delle più belle canzoni scritte nell'ultimo secolo dal paroliere genovese.

SE ti tagliassero a pezzetti

con

William Volpicella e Rosario Le Piane

Joy’s Pub, c.so Sonnino 118d - Bari

venerdì 11 gennaio 2019 ore 21,00