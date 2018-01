A Bari la seconda Edizione di "La Befana vien dall'alto" con musica, giochi e animazione

A Bari la seconda edizione de "LA BEFANA VIEN DALL'ALTO" evento organizzato da - Confcommercio Bari - Federeventi - Spazio Eventi -www.spazioeventi.org - Amaltea eventi - evento promosso da Amgas Srl e Patrocinato dal Comune di Bari in collaborazione con il Gruppo Speleologico Vespertilio



Sabato 6 gennaio alle ore 20.00 presso la piazza antistante alla chiesa di San Ferdinando in Via Sparano a Bari, AMALTEA EVENTI BARI con tutto il suo staff offrirà un divertentissimo spettacolo di animazione dedicato a grandi e piccini.



Saranno 6 le Befane, del gruppo Speleologico Vespertilio CAI BARI, del Club Alpino Italiano che si caleranno con funi ed imbracature da un altezza di circa 30 metri regalando a tutta la città di Bari uno spettacolo unico nel suo genere!!



Musica, giochi, animazione, mascotte, personaggi disney, principesse, supereroi, caramelle e tante sorprese per tutti!!!

Appuntamento con gli occhi ed il naso all’insù per il primo e spettacolare evento dell'anno della città di Bari!