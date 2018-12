Seconda primavera - la presentazione del calendario 2019

Come le rondini volano libere alla ricerca di un luogo caldo ed accogliente, così numerosi bambini, sparsi in tutto il mondo, desiderano una nuova vita che merita di essere vissuta come se fosse una nuova primavera.

Questa l’idea di partenza che ha ispirato un ambizioso progetto solidale in cui l’arte, la moda e la fotografia fanno da protagoniste.



Gabriella Reznek e Florisa Sciannamea, insieme ad un grande team di professionisti dello spettacolo, della moda, dell’arte, della fotografia e con la collaborazione di makeup artist e hair stylist, stilisti e studenti, hanno dato vita a “Seconda Primavera – Calendario 2019 Pro Siria”.



Dopo il Boccascena di Artemisia, Palazzo Settanni ospiterà, domenica 6 gennaio dalle 10.00 alle 12.00, la presentazione e la vendita benefica del Calendario, i cui incassi andranno a finanziare la Al Hikman School costruita dalla ONG Maram Foundation nel più grande campo profughi in Siria.



Vi aspettiamo numerosi per fare insieme un piccolo gesto d’amore che a tantissimi bambini riempirà di gioia il cuore!



INGRESSO LIBERO

Info: 0804761848 – palazzosettanni@gmail.com



#secondaprimavera #calendario2019 #prosiria #beneficenza #palazzosettanni #rutigliano