Al Planetario di Bari "I segreti del Dna" e "La storia dell'Universo"

Sabato 13 Ottobre dalle ore 18:00 alle ore 19:00 LABORATORIO BIOLOGICO INTERATTIVO : I SEGRETI DEL DNA

A grande richiesta ritorna nella Casa dello Scienziato la nostra astrobiologa AstroArianna per riproporre uno straordinario laboratorio per grandi e piccoli. Armati di provette e pipette ognuno estrarrà il proprio DNA dalla saliva portando a casa il risultato dell’esperimento.

Attraverso alcune semplici operazioni si renderemo visibili ad occhio nudo nella provetta i filamenti del nostro DNA, il libro della vita.

Ticket € 7,00 per adulti e bambini, età consigliata a partire dai 6 anni

Prenotazione obbligatoria a info@ilplanetariodibari.com o al 3934356956



Sabato 13 Ottobre dalle ore 19:00 alle ore 20:00 si ritorna nel planetario per assistere allo spettacolo dal titolo “LA STORIA DELL’UNIVERSO”.

Partiremo dal cielo stellato visibile ad occhio nudo per fare un viaggio indietro nel tempo. Rivivremo l’emozione del Big Bang e le tappe fondamentali dell’ evoluzione dell’universo in un percorso avvincente adatto a tutti. Osserveremo la luce delle prime stelle e delle galassie più lontane scoprendo la struttura del Cosmo.



La durata dello spettacolo è di un’ora circa.

Ticket € 6,00 per adulti e € 4,5 per i bambini dai 4 ai 10 anni.

Per i bambini di età inferiore ai 4 anni l’ingresso è gratuito.

Prenotazione consigliata attraverso mail a info@ilplanetariodibari.com o telefonando al 3934356956