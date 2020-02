I Selton in concerto a Putignano per la 626a edizione del Carnevale

Dopo aver trascorso degli anni a Barcelona, i Selton partecipano al programma "Italo Spagnolo" di Fabio Volo e, notati dal produttore di MTV Italia Gaetano Cappa, si spostano a Milano, più precisamente nella zona di Loreto, che diventa un simbolo per la loro musica.

"Banana à Milanesa", il primo album pubblicato in Italia. Il lavoro contiene alcune cover, reinterpretate in portoghse, di celebri brani di Jannacci e Cochi e Renato come "La gallina", "Canzone intelligente" e "Vengo anch'io. No, tu no". In occasione di questa collaborazione, Enzo Jannacci ha dichiarato: “felice che dall'altra parte del mondo ci sia un gruppo di giovani che apprezzi così tanto la mia musica”

Nel 2010 pubblicano l'omonimo album "Selton", di cui realizzano anche una versione italiana.

Nel 2012 partecipano alla realizzazione di una raccolta di cover di Max Pezzali, con il brano "Come deve andare". A novembre dello stesso anno, con Silvestri registrano la canzone "A Bocca Chiusa", con il quale il cantautore partecipa al Festival di Sanremo.

Nel 2013 i Selton pubblicano il loro terzo album, "Saudade", composto da singoli cantati in italiano, inglese e portoghese, che viene anticipato dal brano "Piccola Sbronza", con la partecipazione di Dente.

"Loreto Paradiso" è il quarto album della band, pubblicato nel 2016 e prodotto da Tommaso Colliva, da cui sono tratti i singoli "Buoni Propositi", "Voglia di Infinito" e "Junto Separado". Il gruppo inizia un lungo tour che parte il 28 maggio suonando al festival Mi Ami. Oltre alle tappe italiane, il 13 agosto i Selton partecipano all’edizione 2016 dello Sziget Festival, salendo sul palco del Lightstage.

Il 23 giugno 2017 pubblicano il pezzo "Cuoricinici", accompagnato dal video girato da Imperat, che anticipa l'uscita del loro quinto lavoro "Manifesto Tropicale". "Luna in Riviera" è il secondo singolo pubblicato. "Manifesto Tropicale" segna l'ingresso sotto l'etichetta Universal.

Alla fine del 2017, tramite la loro pagina Facebook, i Selton ufficializzano l'uscita dal gruppo di Ricardo Fischmann, quarto membro della band. La nuova formazione dei Selton è composta da tre componenti: Ramiro Levy, Daniel Plentz ed Eduardo Stein Dechtiar.

Dopo "Cuoricinici" e "Luna in Riviera", viene pubblicato il video musicale di Sampleando Devendra, omaggio a Devendra Banhart, terzo singolo tratto da "Manifesto Tropicale".

Cinque album pubblicati in Italia, innumerevoli concerti e collaborazioni tra le più diverse, da Jannacci ai Soliti Idioti, da Dente fino a Daniele Silvestri, una carriera in crescita esponenziale anche in Brasile fanno di questa band una delle più interessanti del panorama indipendente italiano