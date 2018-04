Sabato Friendly all'Eremo Club di Molfetta con il duo Sem&Stènn rivelazione di X Factor 2018

Sabato 28 aprile , l’Eremo Club presenta il Sabato Friendly di cui sarà protagonista il duo SEM&STÈNN, ispirato al pop synth degli anni '80 e alla musica elettronica contemporanea del nord Europa, protagonista dell’ultima edizione di X Factor Italia, a seguire spazio alle selezioni dei dj Elle Vegas, Playgirls from Caracas ePierpaolo Guaragno ( apertura alle 22, inizio live alle 23. Ticket 8 euro +dp, 10 al botteghino. Prevendite disponibili nel circuito Bookingshow. Info: 340/72.25.770) .

Sem&Stènn (all’anagrafe Salvatore Puglisi e Sefano Ramera) sono il duo elettropop che ha stupito tutti all’ultima edizione di X Factor nella categoria gruppi affidata a Manuel Agnelli. Già dalle audizioni avevano colpito tutti, portando sul palco il loro dark show e il brano ineditoThe Fair, un concentrato travolgente di darkwave, con influenze elettropop, prodotto interamente con strumenti digitali. A X Factor si avventurano in versioni molto personali di Let’s Go To Bed dei Cure e The Dope Show di Marilyn Manson, fino ai remix di Electric Feel degli MGMT e di This Is Not A Love Song dei PIL, collaborando anche alla realizzazione artistica delle loro esibizioni: Sem&Stènn divertono, disturbano, dividono, scuotono il pubblico. Agnelli li sceglie per aprire il concerto degli Afterhours al forum di Assago, il 10 aprile 2018, data unica celebrativa dei 30 anni della band.

Ma come nascono i “2 boys, 1 electro love”? Tutto è nato in rete, in un forum di musica in cui si incontrano a 14 anni e si scambiano confidenze e opinioni. Dopo sei anni, Salvatore decide di trasferirsi a Milano e così inizia la loro storia, artistica e sentimentale. Inizialmente lavorano come dj nei club più importanti di Milano (Plastic, Rocket e molti altri); tra riferimenti alla cultura pop degli anni 80 e 90, echi di synthpop e decostruzione di stereotipi di genere, i due con le tute rosse da meccanico si divertono a infrangere le regole e a disturbare il vicinato con uno stereo al massimo volume. Nell’aprile 2016 pubblicano il primo singolo, cui fanno seguito altri due singoli, e il primo lavoro discografico, intitolato "Wearing Jewels & Socks". Si occupano di ogni aspetto, da quello musicale (scrittura di testi e melodie, scelta degli arrangiamenti, produzione), alla parte visual (photoshoot, direzione e regia dei videoclip). Poi si dedicano alla promozione del disco, organizzando un tour in giro per il mondo, tra Italia, Europa e Stati Uniti.

Arriverà presto il nuovo disco di Sem & Stènn e sarà una dichiarazione della propria identità artistica e personale, non solo nella musica: come coppia nella dimensione pubblica e privata, il loro supporto alla comunità LGBT è chiaro dalle riprese e dai videoclip, di cui è sempre protagonista l’amore che non conosce limiti. Prima e dopo lo show, spazio alle selezioni dei dj Elle Vegas, Playgirls from Caracas e Pierpaolo Guaragno.

