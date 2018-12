Le attività del fine settimana nel parco Gargasole, lezione di pilates, danza e semina di ortaggi

Proseguono gli appuntamenti gratuiti e aperti alla partecipazione di tutti i cittadini nel parco Gargasole, nella ex Caserma Rossani. Le iniziative sono organizzate dalle associazioni e dai cittadini che hanno contribuito alla nascita dello spazio pubblico.

Di seguito il programma del weekend:

Sabato 15 dicembre

· ore 10.30: lezione di pilates per adulti, a cura di Breathing Art Company -The Studio

· ore 1030-12.30: semina di ortaggi, recinzione dell’orto e cura del Bosco dei nonni e dei nipoti, a cura di Convochiamociperbari e Solidaria Bari.

Domenica 16 dicembre

· ore 11: lezione di danza per bambini dai 7 anni in su, a cura di Breathing Art Company -The Studio.