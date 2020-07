Su Facebook l’ultimo seminario di fotografia della RCU Picone Poggiofranco

Giovedì 2 luglio all’interno delle iniziative della Rete Civica Urbana Picone-Poggiofranco, sulla pagina Facebook dell’Associazione di Promozione Sociale Bari e i colori del Mondo, sarà proposto in diretta il seminario di fotografia “Postproduzione del ritratto” a cura dell’esperto barese Sergio Nuzzo.

Il docente Sergio Nuzzo, infatti è un perito industriale con specializzazione in Telecomunicazioni, lavora con il CNR di Bari e la sua caratteristica, in questo ambito, è proprio l’approccio prettamente scientifico con la fotografia. Partecipare al seminario è molto semplice. Basterà collegarsi alla pagina Facebook dell’associazione, o cliccare sul link dell’evento presente sulla bacheca della RCU Picone Poggiofranco, per assistere in diretta. Inoltre, per qualche settimana il video del seminario sarà visibile anche dopo la diretta, in modo che chi non potrà partecipare potrà comunque assistere alle spiegazioni di Nuzzo sul tema del colore, successivamente.

La partecipazione al seminario, che avrà inizio alle 21, è gratuita, aperta a tutti. Sebbene il video sarà visibile anche successivamente, chi potrà seguire in simultanea questo seminario avrà anche la possibilità di porre domande all’esperto che al termine della lezione si impegnerà a rispondere.

Pagina Facebook – www.facebook.com/assbarieicoloridelmondo

Info: 3453159770

Inizio evento: 21:00