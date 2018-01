Il chitarrista Maurizio Colonna presenta la seconda serie dei "Pop Studies for guitar"

Il grande chitarrista classico torinese Maurizio Colonna terrà un incontro per presentare i Pop Studies for Guitar. Dopo il successo del primo volume con cd, l’artista ha pubblicato con le Edizioni Curci una seconda serie: 25 nuove composizioni originali e la special track Liverpool, omaggio ai Beatles per due chitarre.

La chitarra come occasione evocativa di sonorità ed emozioni; il pop come luogo d’incontro di linguaggi ed esperienze. Su questa duplice premessa si sviluppa l’itinerario creativo di Maurizio Colonna, che con questa raccolta si propone di arricchire di contenuti e spunti il repertorio dello studente e del concertista.

Limpida nella scrittura, profonda nell’interpretazione, la raccolta esplora la duttilità timbrica e polifonica dello strumento, culminando in una composizione per due chitarre dedicata ai mitici Beatles.

Seminario di grande interesse per i chitarristi e non solo domenica 28 gennaio alle 14,30 ad Unika (Accademia dello Spettacolo – Viale Giovanni XXIII 40, Bari).

Ingresso libero

«La lezione degli strumentisti-compositori del passato, la magia dei grandi spazi rock, le riflessioni minimaliste e tanto altro ancora convivono naturalmente in molta creatività contemporanea», afferma Maurizio Colonna. «Nei Pop Studies ho cercato di fondere questi elementi con il potenziale idiomatico della chitarra, sfruttandone in particolare la straordinaria duttilità timbrica, che permette di evocare ambienti sonori diversi».

Maurizio Colonna (Torino, 1959) è considerato unanimemente uno dei più grandi chitarristi classici del nostro tempo. Ha iniziato a suonare la chitarra a cinque anni, a sette ha debuttato in teatro come solista, e a diciassette ha suonato il Concierto de Aranjuez, per chitarra e orchestra, accompagnato dall’Orchestra da Camera dell’Angelicum di Milano, in presenza di Joaquin Rodrigo. Da allora la sua carriera di interprete e compositore lo ha reso celebre in tutto il mondo. Intensa la collaborazione con la pianista-compositrice Luciana Bigazzi – con cui ha fondato l’etichetta discografica NCM – e con il chitarrista australiano Frank Gambale, numerose le apparizioni in tv, i riconoscimenti artistici e i concerti nelle sedi più prestigiose. Ha suonato di fronte al Papa e al Presidente della Repubblica Italiana ed

è stato il primo chitarrista classico a esibirsi come ospite internazionale al Festival di Sanremo. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni editoriali e discografiche.