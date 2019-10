A Corato il seminario “Convivialità relazionare e corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia”

Giovedì 3 ottobre nell’Agorà Felice Tarantini dell’Istituto “A. Oriani” di Corato (Ba), alle 17, in occasione dell’inaugurazione del Liceo delle Scienze Umane, si terrà il seminario di approfondimento “Convivialità relazionare e corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia” con il prof. Giuseppe Elia, Ordinario di Pedagogia e Direttore del Dipartimento For.Psi.Com Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.

L’I.I.S.S. Oriani-Tandoi, già con il liceo classico e il professionale, articolato in tre indirizzi “alberghiero”, “servizi commerciali” e “servizi per la sanità e l’assistenza sociale”, dall’attuale anno scolastico, su indicazione della Regione Puglia, è anche Liceo delle Scienze umane.

Il Liceo delle Scienze Umane, molto simile a quello che prima della riforma scolastica era l’Istituto Magistrale, forma lo studente alle professioni sociali ed è indirizzato allo studio delle teorie esplicative e dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Da molti anni l’I.I.S.S. di Corato ha cercato di inserirlo nella propria offerta formativa.

L’evento inaugurale, che si terrà in occasione della firma del “Patto di corresponsabilità” che avviene tra la scuola, i genitori degli alunni delle classi prime e gli studenti, cercherà di chiarire alcune questioni del rapporto tra la scuola e la famiglia, che si configura attualmente come emergenza educativa di cronaca. L’obiettivo è quello di fare una riflessione pedagogica sul tema della convivialità relazionale, fondamentale per una corretta crescita dello studente. Molto spesso capita che i ragazzi abbiano alle spalle un disagio familiare, che porta i genitori a essere poco presenti nel rapporto con la scuola, o al contrario iperprotettivi al punto che la scuola venga vista come un ostacolo alla realizzazione delle potenzialità del ragazzo.

Il prof. Elia, dal 2018 Direttore del Dipartimento For.Psi.Com Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, già Ordinario di Pedagogia Generale applicata, esporrà il suo punto di vista sul come costruire un dialogo basato sulla condivisione degli obiettivi, mantenendo le specificità dei due contesti, cioè quello familiare e quello scolastico, per creare un’alleanza educativa in grado di suopportare lo studente durante tutto il percorso degli studi.

In apertura del seminario ci saranno i saluti istituzionale della Dirigente scolastica Angela Adduci e nel corso del seminario ci saranno interventi di ulteriori autorità.