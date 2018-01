Sabato 13 gennaio alle ore 18,30

QUINTILIANO La Libreria presenta:



SEMPRE VERSO ITACA di Bianca Sorrentino

Stilo Editrice



''Questo vivace dialogo tra pagine del mito classico e riletture contemporanee indaga il rapporto

tra il tormento lacerante e la conoscenza, esplorandolo attraverso le sue molteplici accezioni: il

viaggio, con Ulisse come archetipo di colui che «a lungo errò» e «molti dolori patì»; la memoria, con Enea che a caro prezzo paga la promessa di rifondare la casa perduta; la verità, con Edipo, che solo quando si acceca riesce a vedere; la poesia, con Orfeo, che discende nel nulla e canta la vita; il lutto, con Elettra come testimone della ferocia e incubatrice d’odio; la ricerca di senso, con Filottete che attraverso l’esperienza dell’alienazione comprende il significato delle sue ferite, e la ricerca di una via, con Dedalo che nella prigionia impara a desiderare la libertà. Al lettore

resta un’immaginifica suggestione di leggerezza, che soffia via la polvere dagli occhi e con un tocco di gentilezza chiarisce lo sguardo.'' (Stilo Editrice)



Dialoga con l'autrice Claudia Lorusso



Bianca Sorrentino (Bari, 1988) ha conseguito la laurea magistrale in Filologia, Letterature e Storia dell’Antichità presso l’Università di Bari ‘Aldo Moro’ con una tesi comparatistica sulla ricezione shakespeariana delle fonti classiche.

Si occupa da sempre di teatro e didattica, ha esordito per i tipi di Stilo Editrice con Mito classico Suoi contributi sono apparsi su Poesia di RaiNews, Parco Poesia, Midnight, L’EstroVerso, Laboratori Poesia, Iris News, Buenos Aires Poetry e sul sito del Centro Culturale Tina Modotti di Caracas.