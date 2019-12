Il senso dell'amicizia 6^ edizione

Casamassima, sabato 14 dicembre 2019 ore 18,30 AUDITORIUM Laboratorio Urbano OFFICINE UFO Via Amendola n.28 – Casamassima “Incontro tra amici appassionati delle antiche tradizioni popolari tra cui la lingua del cuore: il Dialetto!” Spett.le REDAZIONE Il Blog Culturale no profit Puglia Free Flight presenta sabato 14 dicembre 2019 a partire dalle ore 18,30 la 6^ Edizione de IL SENSO DELL’AMICIZIA, che si terrà a Casamassima (il “Paese Azzurro”), presso l’Auditorium del Laboratorio Urbano OFFICINE UFO, con Ingresso Libero. E’ un incontro tra Amici speciali che si “sfidano” a suon di poesie, aneddoti, racconti dialettali, il tutto impreziosito da interventi musicali ispirati dalla passione per la tradizione popolare dialettale e classica natalizia. Interventi Sindaco Comune di Casamassima Avv. Giuseppe Nitti Assessora alla Cultura Arch. Azzurra Acciani Moderatori Giacomo Loconsole e Francesca Valentino OSPITI BARI: Michele Aprile, Gigi De Santis, Felice Giovine, Michele Sgaramella, Rosaria Zonno BITONTO: Leonardo Salierno e Nicola Ungaro CAPURSO: Palmo Di Venere e il Coro Di Venere Ensemble CASAMASSIMA: Giuseppe Emilio Carelli, Francesco Ferrante SAMMICHELE DI BARI: Candido Daresta, la piccola Lucrezia con il suo Mandolino SANTERAMO IN COLLE: Vito Sciacovelli VALENZANO: Nicola Guerra COLLABORAZIONI Laboratorio Urbano OFFICINE UFO (Casamassima) MATILDA SULL’ALBERO Allestimenti Auditorium (Casamassima) Con la Direzione artistica di Giacomo Loconsole, completa lo staff di Puglia Free Flight: Roberta Loconsole (Comunicazione, P.R.) Nicola Magaletti (Coordinamento Audio-Video) Nika Monteleone Gadget, Gastronomia, Accoglienza) Si ringrazia anticipatamente per la diffusione dell’evento. E’ un evento PUGLIA FREE FLIGHT blog culturale no profit Direzione Artistica Giacomo Loconsole Mail: pugliafreeflight@gmail.com Internet: http://pugliafreefligh.blogspot.com