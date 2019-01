A Bari il convegno 'Sentinelle dell'ambiente' per promuovere e diffondere la cultura alla legalità

L’associazione Rangers d’Italia – Sezione Puglia, nell’ambito delle sue finalità statutarie, promuove una giornata denominata “Sentinelle dell’ambiente”, con le finalità ricalcanti l’oggetto, partner dell’evento sarà l’Associazione Culturale Gens Nova Onlus, organizzazione che promuove e diffonde la cultura alla legalità, sul territorio nazionale.

I Rangers della Puglia, si spendono da anni sul contrasto al fenomeno dell’abbandono dilagante dei rifiuti, e degli scempi ambientali in genere, collaborando con Enti ed Istituzioni, di ogni ordine e grado, per la lotta a questi fenomeni criminosi.

Con questo incontro, diversamente, si vuole promuovere nei cittadini la coscienza e l’attenzione sul fenomeno, per questo abbiamo scelto come location l’I.T.E. Lenoci di Bari, scuola fortemente vocata ad una sensibilità ambientale, e punto di riferimento per studenti e cittadini che vogliano promuovere un nuovo stile di vita…quello di riappropriarsi degli spazi comuni, di fatto tutelando il bene pubblico. Questa giornata, in cui Rangers vogliono promuovere la loro mission, è caratterizzata dalla preziosa presenza di due stimati relatori; il Colonnello Giovanni Misceo – Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Bari, da sempre in prima linea al contrasto delle ecomafie, e di tutti i fenomeni criminosi a danno dell’ambiente; e dal Prof. Avv. Antonio Maria La Scala – Docente presso la LUM – Jean Monnet e Avvocato Penalista del foro di Bari, professionista da sempre impegnato nella lotta alla illegalità, nonché Presidente dell’Associazione “Gens Nova Onlus”, organizzazione che promuove la legalità sul territorio nazionale. Oltre gli illustri relatori, saranno invitate le massime Autorità, nonché i referenti istituzionali, da sempre impegnati al contrasto degli illeciti in campo ambientale.

La giornata è patrocinata dalla Presidenza del Consiglio della Regione Puglia.