Lo spettacolo per tutta la famiglia 'Senza piume' in scena al Teatro Abeliano

Festeggia dieci anni il progetto Senza Piume, realizzato dall’omonima compagnia pugliese, prodotto da Teatri di Bari e per l’occasione lo spettacolo, per tutta la famiglia, va in scena domenica 10 marzo alle 18 al Teatro Abeliano, nell’ambito del Progetto Periferie con un biglietto agevolato (dal 5 al 9 in matinée alle 10), età consigliata dai 9 anni.

Sono trascorsi esattamente dieci anni dal primo giorno di prove dello spettacolo che darà, poco tempo più tardi, il nome alla compagnia. Nato dall’incontro con le vite di uomini e donne alle prese con la malattia mentale e dal lavoro creativo con loro, “Senza Piume” non ha ancora smesso di viaggiare in giro per l’Italia e Anna de Giorgio e Damiano Nirchio, ideatori dello spettacolo e fondatori della compagnia, inaugurano un anno di festeggiamenti.

“Senza Piume”, che nel 2010 ha vinto il premio “Eolo Awards” come migliore novità dell’anno, è una fiaba moderna, che racconta l’avventura di una ragazzina e di un “nobile cavaliere che sa volare” che altri non è che un matto fuggito dal manicomio. Insieme formano una coppia clownesca che diventa il motore dell’azione scenica: come nel cinema muto, lo spettacolo scorre senza parole guidato dal pianoforte suonato dal vivo e da macchine sceniche che muovono illustrazioni e didascalie. Assistiamo così alle avventure di un prode Cavaliere e del suo aiutante in viaggio per il mondo a riparare offese e magari conquistare la dama del cuore. Chiaramente ispirato al Don Chisciotte di Cervantes “Senza piume” è un inno alla fantasia contro le regole ferree e spesso disumane della realtà. Al di là del racconto l’aspetto straordinario dello spettacolo che più affascina sono i modi del racconto che rimandano a forme ormai in disuso, la pantomima, il cinema di Max Linder e Larry Semon per altro in perfetta sintonia con i significati dello spettacolo. “Senza piume” è anche una tappa ulteriore di un percorso che da anni Damiano Nirchio sta conducendo con i malati psichici e che fa del Cavaliere protagonista un “matto” alla ricerca della sua identità in un mondo più “matto” di lui.

Produzione: Teatri di Bari – Progetto Senza Piume

Regia: Damiano Nirchio

Direzione Musicale e Musiche originali eseguite dal vivo: Mirko Lodedo

Con: Anna Maria de Giorgio, Mirko Lodedo, Damiano Nirchio, Tea Primiterra

Direzione tecnica, luci, illustrazioni: Tea Primiterra

Macchine sceniche: Mirko Lodedo, Tea Primiterra

Assistente alla regia, costumi: Raffaella Giancipoli

INGRESSO UNICO - 5 €

BIGLIETTO SPECIALE - 3 € per i residenti del quartiere Japigia e delle altre periferie



Info:

Teatro Abeliano | via Padre Massimiliano Kolbe 3, Bari

080 542 76 78

botteghino@teatroabeliano.com

www.teatridibari.it